Las obras en el Najerilla a su paso por Nájera avanzan con la colocación de la escollera

El Ayuntamiento de Nájera informó sobre la evolución de las obras de acondicionamiento de la margen derecha del río Najerilla, unos trabajos que está ejecutando el Gobierno de La Rioja y que se retomaron el pasado 3 de octubre. Desde la reanudación de las actuaciones, los trabajos se han centrado principalmente en la colocación de la escollera, como explicaron fuentes municipales, una intervención esencial para la protección y estabilización del cauce.

A lo largo de esta semana se completará la escollera y se llevará a cabo el refuerzo de los pilares de la pasarela, garantizando así la seguridad y durabilidad de esta infraestructura. Posteriormente se ejecutarán los colectores y el extendido de tierra vegetal en las plataformas para avanzar en la recuperación ambiental y la integración paisajística.