Las obras en el Najerilla a su paso por Nájera avanzan con la colocación de la escollera
M. C.
NÁJERA.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:21
El Ayuntamiento de Nájera informó sobre la evolución de las obras de acondicionamiento de la margen derecha del río Najerilla, unos trabajos que está ejecutando el Gobierno de La Rioja y que se retomaron el pasado 3 de octubre. Desde la reanudación de las actuaciones, los trabajos se han centrado principalmente en la colocación de la escollera, como explicaron fuentes municipales, una intervención esencial para la protección y estabilización del cauce.
A lo largo de esta semana se completará la escollera y se llevará a cabo el refuerzo de los pilares de la pasarela, garantizando así la seguridad y durabilidad de esta infraestructura. Posteriormente se ejecutarán los colectores y el extendido de tierra vegetal en las plataformas para avanzar en la recuperación ambiental y la integración paisajística.