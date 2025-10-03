Las obras llegan a la Plaza de España de Nájera

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Nájera ha dado el pistoletazo de salida a la renovación integral de la Plaza de España, uno de los espacios más representativos del municipio.

Los trabajos comenzaron esta semana y, en esta fase inicial, se están centrando en el levantamiento del pavimento existente: baldosas, asfalto y hormigón subyacente. Este paso es fundamental para limpiar, nivelar la superficie y preparar la base para el nuevo suelo.

La intervención no solo contempla el cambio de pavimento, sino también la optimización de la red de evacuación de aguas pluviales, la instalación de mobiliario urbano nuevo y la renovación del sistema de iluminación con tecnología LED.