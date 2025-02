La decisión que divide a Nájera: nuevo campo de fútbol o reforma de La Salera

En un giro de guion inesperado, el Gobierno de La Rioja anunció este jueves que subvencionará al 100% el millón de euros que costaría el ... nuevo campo de fútbol en el paseo San Julián. Esta decisión busca meter más presión, para convencer a la oposición de que, a coste cero para la ciudad, podría solucionarse el problema de la falta de instalaciones deportivas. Para que puedan comenzar las obras, sí o sí es necesario el voto afirmativo de uno de los concejales del PSOE, Partido Riojano o Izquierda Unida. Pero, ¿dónde se origina toda esta situación y cuáles son los puntos clave de la polémica?

Vayamos al principio. Desde hace varias décadas, el Náxara Club Deportivo, equipo de fútbol de la ciudad, pide nuevas instalaciones para los entrenamientos y los partidos de los chavales de la cantera. A mediados de la década de los 2000, se inauguraron los campos de El Cementerio –llamado así por encontrarse al lado del camposanto municipal–. Sin embargo, el paso del tiempo ha desgastado mucho esas instalaciones. El resumen es que cada vez que llueve, el terreno de juego se embarra –apenas tiene césped– y los encuentros quedan obligados a aplazarse. Esa situación se ha vuelto aún más recurrente en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el mes de enero, se tuvieron que suspender todos los partidos que iban a disputarse en El Cementerio, y finalmente la cantera del Náxara jugó de local en otros pueblos como Navarrete o Fuenmayor. La federación riojana lo decidió así como solución de urgencia.

Con este problema como punto de partida, el hartazgo entre los jugadores, las familias y la directiva del Náxara es total. «Tenemos que entrenar en polideportivos, y si no se construyen ya nuevos campos para los chavales, valoraremos trasladar el club a otro municipio o disolverlo», aseguraba Marcos Martínez, presidente del Náxara, durante la manifestación procampo del miércoles, a la que acudieron entre 500 y 600 vecinos.

Para tratar de dar solución a este problema, durante décadas las formaciones políticas de Nájera han llevado en su programa edificar un nuevo campo. Sin embargo, se sucedían las legislaturas y no había avances, principalmente por la falta de presupuesto. Hasta que ha llegado, de la pandemia en adelante, la época de las subvenciones. Bajo el paraguas del dinero procedente de Logroño, los dos grandes partidos (PP y PSOE) han presentado dos propuestas distintas para las nuevas instalaciones. A finales de la pasada legislatura, en la primavera de 2023, los socialistas, que llevaban ocho años en la alcaldía, propusieron la reforma del estadio de La Salera. El presupuesto, subvencionado parcialmente, era de alrededor de 1.091.000 euros. Se redactó con el beneplácito del Náxara, y contemplaba sustituir el césped natural del terreno del primer equipo por uno artificial. Ese campo se dividiría en varios más pequeños, y se construiría otro detrás de las gradas actuales. La obra prometía estar finalizada en unos pocos meses.

Ampliar Paseo de San Julián. Imagen parcial del enclave en el que el PP quiere construir su campo. Rodrigo Merino

No obstante, con el cambio de equipo de gobierno (el PP se hizo con la alcaldía, en minoría, en junio de 2023), ese proyecto se fue a un cajón. Los populares no creían razonable realizar tales obras en un sitio tan emblemático de la ciudad, y consideraban que la solución pasaba por nuevas instalaciones, no por reformar las del primer equipo. Un año después, en la primavera de 2024, presentaron su idea: construir en el paseo San Julián, entre el recinto Aquanájera y la plaza de toros. El Náxara al principio se sorprendió, pero finalmente también se mostró de acuerdo con esta decisión. «Lo que queremos son nuevas instalaciones ya, nos da igual dónde», ha sido la frase más repetida por los directivos futboleros últimamente.

Ampliar Vista aérea de la potencial zona deportiva a la entrada de Nájera. G. M.

De ese proyecto en el paseo, aunque no está redactado al detalle, se sabe que incluye un campo de fútbol 11 divisible en otros dos más pequeños, grada, vestuarios y una pista polideportiva auxiliar. El coste es similar a la reforma de La Salera, aunque el plazo de ejecución es más largo (aquí hablamos de un año de obras). Por otro lado, cuenta con la ventaja fundamental de que el Gobierno de La Rioja lo financia entero, según anunció este jueves –al principio, solo pagaba el 75%–. Sin embargo, para aprobarlo, hace falta mayoría en el pleno del Ayuntamiento. Ese es el punto clave, como apuntábamos en las primeras líneas.

En esas estamos, que el Partido Popular solo dispone de 6 de los 13 concejales de la Corporación. De los otros siete, tres son del PSOE, dos de Izquierda Unida y dos del Partido Riojano. Y ninguno de ellos está de acuerdo en construir en el paseo. «Hacer el campo allí es cargarse una de las zonas naturales más importantes de Nájera», opinan al unísono los tres grupos de la oposición. Con todos estos condicionantes, llegó el pleno del pasado miércoles, en el que tenían que votarse los presupuestos para 2025. En ellos se incluía la partida para el campo del paseo, antes de que el Ejecutivo regional anunciase que lo pagaba entero este jueves, tras la votación.

Hartos de toda esta disputa política, el Náxara convocó una manifestación previa al pleno, con el fin de meter presión a la oposición para que dieran luz verde al presupuesto y, por tanto, al campo en el paseo San Julián. El ambiente estuvo muy caldeado, las cuentas no se aprobaron y la rabia ciudadana estalló al final de la sesión: los ediles opositores tuvieron que salir escoltados por antidisturbios. Y ahora, ¿qué va a pasar? En las próximas semanas habrá una votación extraordinaria sobre el proyecto del campo en el paseo y una moción de confianza sobre el alcalde. Asimismo, PP, PR+ e IU quieren que se debata de nuevo el proyecto de La Salera para obligar al Ayuntamiento popular a ejecutarlo.

Los terrenos cercanos al Sancho III son la tercera opción

Existe una tercera opción para los nuevos campos de fútbol, que los técnicos expertos en urbanismo considera la mejor de todas, por su ubicación: los terrenos cercanos al polideportivo Sancho III. Situados a la entrada del Camino de Santiago por Nájera, actualmente se usan como parcelas agrícolas. Sin embargo, esta posibilidad tiene dos peros. El primero de ellos, que tendría que redactarse un nuevo plan general para recalificar. Y el segundo, que son propiedad privada y habría que comprarlos.