Nájera instala placas solares en el albergue y en el pabellón multiusos

El Ayuntamiento de Nájera ha iniciado la instalación de placas solares fotovoltaicas en dos de sus instalaciones municipales: el albergue y el pabellón multiusos. Esta actuación cuenta con una inversión de 235.000 euros, financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. La inversión se distribuye en 200.000 euros destinados al pabellón multiusos y 35.000 al albergue municipal.

El objetivo principal de esta intervención es avanzar hacia un modelo energético más responsable, reducir el consumo de energía convencional y mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos.