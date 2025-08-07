LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Nájera instala placas solares en el albergue y en el pabellón multiusos

Lr.

Nájera.

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:46

El Ayuntamiento de Nájera ha iniciado la instalación de placas solares fotovoltaicas en dos de sus instalaciones municipales: el albergue y el pabellón multiusos. Esta actuación cuenta con una inversión de 235.000 euros, financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. La inversión se distribuye en 200.000 euros destinados al pabellón multiusos y 35.000 al albergue municipal.

El objetivo principal de esta intervención es avanzar hacia un modelo energético más responsable, reducir el consumo de energía convencional y mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por grabar imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, la mitad en La Rioja
  2. 2 Arrestado un hombre de 24 años por agresión sexual a una menor en Logroño
  3. 3 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  4. 4

    Un negocio ruinoso: los viticultores perdieron entre 24 y 31 céntimos por kilo por producir uva tinta en 2024
  5. 5

    Ana Fernández-Torija, una vida dedicada a los mayores
  6. 6 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  7. 7 Umm, entre los once mejores bares de tapas de España de la Guía Michelin
  8. 8

    Dragados empezará las obras del nuevo cuartel de Villamediana en septiembre
  9. 9 El Gobierno de La Rioja activa el nivel rojo de alerta por altas temperaturas
  10. 10 Socavones, agradecimientos y centros de estética, en el Teléfono del Lector de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Nájera instala placas solares en el albergue y en el pabellón multiusos