Nájera acoge la exposición itinerante del XVIII concurso de fotografía 'Naturaleza de La Rioja' La Federación Riojana de Fotografía ofrecerá una visita guiada a la muestra el 24 de agosto

Exposición itinerante de la XVIII edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja en el paseo San Julián de Nájera.

La Rioja Lunes, 11 de agosto 2025, 19:09

El Paseo de San Julián de Nájera acoge hasta el próximo 8 de septiembre la exposición itinerante de la XVIII edición del Concurso Fotográfico Naturaleza de La Rioja, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, con la colaboración de La Rioja 360 Grados Avanza, Sociedad de Promoción de La Rioja S.A.U. y la Federación Riojana de Fotografía.

La muestra ha pasado por Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray y Haro, la muestra recorrerá hasta febrero de 2026 otras siete localidades riojanas.

La exposición itinerante, que llega este año a su decimoctava edición, presenta en paneles de gran tamaño y al aire libre las ocho fotografías ganadoras del concurso y otras veintiuna espectaculares imágenes presentadas al certamen.

El concurso fotográfico 'Naturaleza de La Rioja', que promueve el respeto y la conservación de la naturaleza mediante el arte de la fotografía, ha conseguido congregar en esta XVIII edición a 226 participantes, que han presentado un total de 1.382 fotografías y que, un año más, nos han dejado increíbles retratos de la fauna, la flora y los paisajes riojanos.

Visita guiada

Además, la Federación Riojana de Fotografía ofrecerá, el 24 de agosto, una visita guiada a la muestra el 24 de agosto para que los ciudadanos puedan participar de una visita técnica interpretada por miembros de la Federación, que ayudarán a los visitantes a conocer con más detalle diferentes aspectos y curiosidades tanto de la técnica fotográfica utilizada, como de los lugares o las especies que aparecen representados en cada una de las imágenes.

Para participar en estas visitas guiadas, de carácter gratuito, no es necesaria la inscripción.