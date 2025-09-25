LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una edición anterior del Festival del Pimiento Riojano. La Rioja

Nájera acoge este domingo el XIV Festival del Pimiento Riojano

La cita contará con degustaciones, venta directa y música en directo

La Rioja

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:49

Nájera acoge este domingo, 28 de septiembre, el XIV Festival del Pimiento Riojano, un evento consolidado en el calendario gastronómico riojano. El festival contará con degustaciones, venta directa de pimientos y música en directo.

A partir de las 12 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar en la Plaza de España del auténtico pimiento riojano asado al horno de leña, un producto que cuenta con el sello de Indicación Geográfica Protegida (IGP), que garantiza su origen y calidad.

Desde el Ayuntamiento de Nájera se invita a toda la ciudadanía y visitantes «a participar en esta jornada tan especial que une gastronomía, cultura y convivencia en torno a un producto de referencia de nuestra tierra».

