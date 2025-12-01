LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vista panorámica del casco antiguo de Nájera, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

Nueva marcha de Asprodema con motivo del Día de la Discapacidad, este miércoles en Nájera

Laura Lezana

Laura Lezana

Lunes, 1 de diciembre 2025, 09:08

Comenta

Asprodema ha organizado una nueva marcha organizada bajo el lema 'Por encima de la discapacidad estamos las personas' con motivo del Día de la Discapacidad ... que se celebrará este miércoles en Nájera.

