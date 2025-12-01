Nueva marcha de Asprodema con motivo del Día de la Discapacidad, este miércoles en Nájera

Asprodema ha organizado una nueva marcha organizada bajo el lema 'Por encima de la discapacidad estamos las personas' con motivo del Día de la Discapacidad ... que se celebrará este miércoles en Nájera.

La salida se situará en el Centro de Atención Diurna La Sierra a las 10.30 horas y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto y el recorrido será: rotonda Zabaleta, cuartel, parque de San Lázaro, iglesia La Inmaculada, estatua del San Fernando, la Pasarela, final de la calle Mayor y conclusión en el frontón. En este último se realizará la entrega de premios del I Concurso literario y estará disponible un photocall.

«Es un paseo para visibilizar derechos y sumar voces recorriendo Nájera como comunidad. ¡Te esperamos!», animan desde la organización.