Nájeraforum acoge una jornada sobre fondos para emprendedores y comercios

La Rioja Jueves, 16 de octubre 2025, 08:02 Comenta Compartir

El próximo lunes, 20 de octubre, el Nájeraforum será escenario de una jornada informativa dirigida a quienes desean emprender o consolidar su negocio en La Rioja. La sesión, organizada por el Ayuntamiento de Nájera en colaboración con EmprendeRioja y el CEIP Rural, se desarrollará de 11.30 a 12.45 horas y contará con la apertura del alcalde, Jorge Salaverri, y del gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Luis Pérez Echeguren.

Durante el encuentro se detallarán las ayudas PPA (Primeros Pasos para Emprendedores) y COC (Comercio), dos líneas destinadas a apoyar la creación de nuevas empresas y la modernización del pequeño comercio. Además, representantes del CEIP Rural presentarán las oportunidades de financiación LEADER y del Ticket Rural Autónomo.

Temas

Comercio

Nájera

Emprendedores