Cartel ganador. Ayuntamiento de Nájera

Javier Rada ilustrará el cartel de las fiestas de San Juan Mártir y Santa María la Real de Nájera

El jurado ha decidido que su obra, que lleva por lema 'Santa María' sea la ganadora de entre todas las propuestas

La Rioja

Miércoles, 20 de agosto 2025, 09:35

La propuesta 'Santa María' de Javier Rada Aós será la encargada de ilustrar las fiestas de San Juan Mártir y Santa María la Real de Nájera. Así lo decidió ayer el jurado encargado de la selección en el salón de plenos del Ayuntamiento, que estuvo conformado por el alcalde, Jorge Salaverri; por el concejal de Festejos, Javier Benito; por un edil de cada grupo político y por un representante de la Peña Juventud y de la Peña Malpica.

El Consistorio, a través de una nota, ha querido agradecer la participación de todos los artistas, que han demostrado «una gran calidad» en sus trabajos. También ha felicitado al ganador «por reflejar de una forma tan bonita la esencia de nuestra ciudad».

Las fiestas se celebrarán del 15 al 18 de septiembre, una cita a la que han invitado a participar a todos los ciudadanos para que puedan disfrutar de estas tradicionales celebraciones.

