Los ganaderos lamentan la falta de servicio veterinario

Varios ganaderos de la zona de Nájera y alrededores denuncian que desde hace un mes no hay servicio veterinario público en la cabecera de comarca. Normalmente, el Gobierno regional tiene a dos de estos especialistas en nómina, que se encargan de llevar los registros de animales de las granjas (como altas o bajas) y otros trámites ordinarios.

Por ejemplo, un granjero de Castroviejo, que prefiere mantenerse en el anonimato, lamenta que no pueda «mover ni un animal sin permiso, y ahora mismo no hay nadie en la oficina de Nájera para hacer esas gestiones». Este hombre detalla que la situación ocurre desde hace un mes, y que desde el Ejecutivo les han dado «un teléfono alternativo, pero no funciona».

De hecho, fuentes de la Consejería de Agricultura confirman que los dos veterinarios para esta amplia comarca no están disponibles «porque uno se jubiló hace poco y la otra está de baja por maternidad». Sin embargo, aseguran que se han puesto a disposición los empleados de las oficinas de Haro y Santo Domingo, por lo que se ha mantenido la atención. También, que las organizaciones agrarias ya estaban avisadas.

A pesar de ello, los ganaderos consultados reiteran que «no existe servicio». Por ejemplo, una ganadera de Viniegra de Abajo lamentaba el sábado, en el Teléfono del Lector, que se hizo dos horas en coche hasta Nájera «para que nadie» le atendiera. Por ello, esperan que el Gobierno regional dé solución a esta problemática con la mayor agilidad.