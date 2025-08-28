Nájera ya conoce a los reyes de sus fiestas: Elsa Arriola y Hugo Arenzana A estos jóvenes, amigos de la infancia, les hace «especial ilusión» compartir esta experiencia con el resto de vecinos

Dos amigos de la infancia serán los encargados de representar las fiestas de Nájera. Elsa Arriola y Hugo Arenzana, de 19 años, han sido elegidos Reyes de las Fiestas de San Juan Mártir y Santa María la Real, por lo que podrán vivir estos periodos festivos desde una nueva perspectiva. Tras la elección, ambos han destacado la «ilusión» que les hace ostentar este cargo y han animado a vecinos y visitantes a disfrutar de los actos.

Para estos jóvenes, ser Reyes supone «una oportunidad única» y celebrar las fiestas con sus amigos, compartiendo esta experiencia con el resto de vecinos, les hace «especial ilusión». Además, han recalcado la importancia de que los najerinos se impliquen en los actos.

Sus eventos favoritos son los conciertos nocturnos y el ambiente festivo en los bares de Nájera, además del tradicional Día de las Paellas, que viven «con especial entusiasmo».

Sobre los Reyes de las Fiestas de Nájera

Arriola ha estudiado un grado en Arquitectura Técnica en Burgos y el próximo mes de septiembre comenzará un grado superior de Edificación y Obra Civil en Logroño. Para ella, ser Reina supone también cumplir un sueño pendiente de su prima Patricia.

Hugo Arenzana, por su parte, ha cursado un grado en Instalaciones Eléctricas y ahora iniciará Energías Renovables. Compagina sus estudios con los trabajos de técnico y camarero y en un futuro le gustaría combinar su trabajo en hostelería con la profesión para la que se está formando.