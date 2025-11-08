El Ayuntamiento najerino aprueba su primer Plan de Igualdad
La Rioja
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:22
El Ayuntamiento de Nájera ha aprobado su I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, fruto de un proceso participativo entre personal municipal y ... representantes institucionales, con apoyo técnico especializado.
El documento fija ocho áreas prioritarias: promoción profesional, igualdad salarial, conciliación, comunicación inclusiva, prevención del acoso, salud laboral con perspectiva de género y atención a la diversidad (LGTBIQ+).
Entre las medidas destacan un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, un registro salarial anual y formaciones en igualdad dirigidas a toda la plantilla.
El alcalde, Jorge Salaverri, subrayó que se trata de «un compromiso real para avanzar hacia una administración más justa y respetuosa con la ciudadanía». El Plan puede consultarse en el Portal de Transparencia municipal.
