El Ayuntamiento najerino aprueba su primer Plan de Igualdad

El Ayuntamiento de Nájera ha aprobado su I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres, fruto de un proceso participativo entre personal municipal y ... representantes institucionales, con apoyo técnico especializado.

El documento fija ocho áreas prioritarias: promoción profesional, igualdad salarial, conciliación, comunicación inclusiva, prevención del acoso, salud laboral con perspectiva de género y atención a la diversidad (LGTBIQ+).

Entre las medidas destacan un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, un registro salarial anual y formaciones en igualdad dirigidas a toda la plantilla.

El alcalde, Jorge Salaverri, subrayó que se trata de «un compromiso real para avanzar hacia una administración más justa y respetuosa con la ciudadanía». El Plan puede consultarse en el Portal de Transparencia municipal.