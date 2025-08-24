Misa, procesión, festival del chorizo y disfraces, en el día de la patrona

Sanda Sainz Domingo, 24 de agosto 2025, 08:53 Comenta Compartir

Inestrillas tuvo este sábado su segunda jornada festiva con el día grande en honor a la patrona, la Natividad de la Virgen, en la que no faltó una diana floreada y la recepción de autoridades que dio paso a los actos religiosos: misa y procesión (a partir del próximo año será primero el recorrido con la imagen y luego la eucaristía).

Estas ceremonias estuvieron presididas por el obispo de Nacala (Mozambique), el aguilareño Alberto Vera Aréjula, y el párroco del Alhama, Eduardo Torres. Además, participó el coro 'Alegría' de Cervera del Río Alhama gracias a la colaboración de la Asociación Amigos de la Virgen del Prado.

El Consistorio de Aguilar del Río Alhama (Inestrillas es su pedanía), estuvo representado por cuatro concejales y después ofreció un aperitivo popular. No faltó la animación musical con la charanga Zierrabares.

La programación continuó a las 17.00 con juegos infantiles en la plaza y un encierro de reses bravas. Al finalizar la suelta de vacas, los Amigos de la Virgen del Prado ofrecieron el festival del chorizo, con pan y vino de Rioja, que cumplió treinta y una ediciones. Para la ocasión prepararon 350 raciones.

el sábado también fue un día para la imaginación y el desenfado con dos desfiles de disfraces, uno infantil por la tarde y otro de adultos, anunciado para las 01.00 horas. En ambos casos contaba con la sesión de música de Discomóvil Star, con Dj Mikel.

Domingo, fin de fiestas

El programa de las celebraciones de Inestrillas finaliza este domingo y ofrece diversas actividades para todos los públicos. La jornada comenzará a las 11.00 horas con la instalación de hinchables en la plaza del pueblo. Los niños podrán disfrutar aquí hasta las 13.00 horas y también con la fiesta de la espuma, prevista para las 12.00.

Por la tarde, a las 18.30, se retomarán los actos con un festival de jotas que contará con el grupo Voces del Ebro, que interpretará un repertorio de jotas navarras y riojanas.

Seguirá, a partir de las 21.00 horas, la primera sesión de baile, a cargo de La Orquestina, de Rincón de Olivedo. Hará el segundo pase a las 00.00 horas.

Para finalizar, a las 03.00 horas está previsto que terminen los festejos con una traca fin de fiestas y el pobre de mí.