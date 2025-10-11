Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

En la mañana de este sábado se ha celebrado el V Memorial Mario Barrocal Murga, una marcha senderista de carácter benéfico en Nieva de Cameros ... . Un centenar de personas han participado en este evento que recuerda a un joven nevero fallecido en 2021 y en el que se han logrado reunir 775 euros donados a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja 'Faro'.

Aunque cada año se repite el recorrido, en esta edición se ha decidido repetir el trazado del año pasado debido a que en el 2024 la lluvia deslució la marcha y un buen número de senderistas no la finalizaron por las condiciones adversas. En esta ocasión, la mañana ha brindado unas condiciones óptimas para el senderismo con una mañana soleada, aunque fresca. El recorrido de algo más de 10 kilómetros y unos 300 metros de desnivel positivo, arranca por el camino de Los Rozos y la fuente de Valdehierro, en dirección a El Rasillo, hasta sumergirse en el barranco de Los Caños. Un estrecho sendero entre un frondoso hayedo supuso la subida más costosa del trazado y que desembocaba en el avituallamiento. Una vez alcanzada la arqueta de San Miguel y la Cumbrera, el descenso de regreso a Nieva transcurrió por el corral del Cabezo, la fuente Ambrigüelas y el barrio La Canalija, por donde se entró al pueblo.

Ampliar Entrega del dinero recaudado tras la celebración de la marcha. Ayto. de Nieva

En la salida de la marcha, además de la alcaldesa de Nieva de Cameros, Inmaculada Sáenz, y los padres de Mario Barrocal Murga, ha asistido la presidenta de la asociación Faro, Estrella Benito. Y finalizar el evento se ha procedido a la entrega del dinero recaudado con las inscripciones, a la que el Ayuntamiento de Nieva ha sumado una aportación.