Los senderistas, a punto de iniciar la marcha en Nieva de Cameros. D.M.A.

Marcha senderista a favor de Faro en Nieva

Un centenar de personas participan en la quinta edición de un evento benéfico que logra reunir 775 euros para la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:03

En la mañana de este sábado se ha celebrado el V Memorial Mario Barrocal Murga, una marcha senderista de carácter benéfico en Nieva de Cameros ... . Un centenar de personas han participado en este evento que recuerda a un joven nevero fallecido en 2021 y en el que se han logrado reunir 775 euros donados a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja 'Faro'.

