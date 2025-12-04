LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de Autol, en una imagen de archivo. D.C.

Luces de Navidad, torneo de fútbol base, concierto de Divina's y quintos de 2008 en Autol

Sanda Sainz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:35

Los actos de Navidad en Autol incluyen mañana viernes el encendido de luces, en el pino de La Manzanera, a las 19.30 horas. Habrá chocolatada, villancicos y entrega del premio al ganador del dibujo navideño transformado en elemento luminoso, concurso organizado por el CEO Villa de Autol y patrocinado por el Ayuntamiento y Coryen.

Los días 6, 7 y 8 de diciembre se disputará el torneo de fútbol base Villa de Autol organizado por la escuela de fútbol base y el Consistorio, en el polideportivo y el campo de fútbol La Manzanera.

El sábado 6 tendrá lugar el concierto con Divina's Lyric Pop, a las 20.00 en el auditorio. La entrada cuesta 10 euros y el repertorio incluirá arias, zarzuelas, baladas, rancheras, boleros y música pop. Para terminar la semana, el domingo está prevista la noche de los quintos de 2008.

