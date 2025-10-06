Libros, día del peñista, salidas de montaña y pasaje del terror en el programa cultural
Lunes, 6 de octubre 2025, 08:46
El programa cultural de octubre y noviembre de Pradejón comenzó el viernes con la sesión de narración oral 'Cuidarnos' en la Plaza del Guarderío. El ... viernes 10, a las 18.30 está prevista en este lugar la presentación del libro 'A tumba abierta' de Elías López. El viernes 17 se presentará 'El último hombre de Toribio', de Floren Romero, a las 19.00 horas.
El sábado 18 la Peña Unión 76 celebrará el VI Día del Peñista y el domingo 19 el club de montaña Emetebe saldrá a la Sierra de Leyre. El jueves 23 habrá narración oral para adultos en el centro de salud y el viernes 31 una charla sobre el párkinson en el salón de los jubilados, que acoge bingo y bailes los domingos. En noviembre se incluye cine, salida a Sierra la Hez, exposición de los 25 años de la banda de música, VIII Pasaje del Terror y fiestas de San Ponciano.
