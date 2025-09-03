Leticia Sabater promete petarlo en Pipaona de Ocón el sábado Del 4 al 7 de septiembre la localidad celebra sus fiestas de la Virgen de la Soledad

Sanda Sainz Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:34 Comenta Compartir

La actuación de Leticia Sabater en las fiestas de la Virgen de la Soledad de Pipaona de Ocón se ha convertido en el principal reclamo de este año. La artista ha publicado un vídeo en sus redes sociales invitando a todos los vecinos y gente de alrededores a acudir a un evento gratuito en el que promete darlo todo y petarlo. Será el sábado a las 00.00 horas en el frontón e interpretará sus temas de los 80 y 90, versiones de canciones actuales, subirá a sus seguidores al escenario, se hará fotos con ellos y la fiesta continuará después con un dj.

El programa de la Virgen de la Soledad en Pipaona de Ocón, organizado por la Asociación Cultural y Juvenil Luz de Ocón, comienza este jueves con el torneo de parchís, a las 19.00 horas, paella popular a las 22.00, dobla y gana a las 23.00 y dj De Fiesta en Fiesta a las 00.00.

Ampliar

El viernes habrá comida de mujeres y comida de hombres, a las 15.00, foto de las fiestas 2025 en el parque de la Alameda, cohete del chupinazo con la charanga La Pacharanga a las 20.00, ronda de zurracapote a las 20.30, degustación de panceta y lomo a las 22.30, doble y gana a las 23.30 y dj De Fiesta en Fiesta a las 00.00.

El sábado en la misa cantará la coral Bona Cántica a las 13.00 y en el lunch de las 14.00. Un bingo musical con Bárbara la Reina de la Pantaloneta, a las 19.00, dará paso al rancho popular a las 21.30 y a la actuación de Leticia Sabater a las 00.00. Finalizará la jornada una sesión del dj Montana a la 01.30.

El domingo continúan los actos con misa a las 11.00, concierto de la Agrupación Musical Rioja en el parque de la Alameda, a las 13.00, degustación de choricillo en el descanso, gran final del torneo de parchís a las 17.00, representación de la obra teatral 'Ánimas de día claro' con el grupo Tejao de Cera en los salones del centro social, a las 18.00, rifa a las 21.00 y traca final de fiestas a las 21.30.