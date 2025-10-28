Una lectura teatralizada de Bécquer y Allan Poe abre el Halloween en Enciso

Busca el Ayuntamiento de Enciso contagiar de cultura toda actividad o evento que se realice en la villa del Cidacos. Así lo hizo, por ejemplo, ... con las Jornadas de la Ternera Asada aliñadas con teatro y exposiciones. Y así será este fin de semana la celebración de Halloween.

Con el título 'Enciso Terrorífico', la primera cita de esta celebración en Enciso no es ni una casa del terror ni salir a pedir susto o muerte por las calles. Es una lectura teatralizada: la que acogerá desde las 20.00 horas con entrada libre la Casa de Cultura con el título 'Duelo de almas: Bécquer versus Allan Poe', a cargo del actor Javier Martínez-Losa, de la compañía La Rural.

Por supuesto, habrá pasaje del terror, que ha tenido que ampliar pases dada la gran demanda. Tras reunirse en el mediodía del sábado para decorar la plaza con motivos de esta celebración, el túnel del terror abrirá en La Casona desde las 18.00 horas. Será una tarde truco o trato, de degustación de bollos con chorizo amenizada por Dj Enzo a las 20.30, con baile de ánimas desde las 21.30 en el bar Chacano y, de nuevo, túnel del terror a las 23.00 hasta pasada la medianoche.

Continuará el ambiente festivo en el mediodía del domingo, con chocolatada en el frontón de Santa Bárbara, degustación de buñuelos de calabaza y talleres fantasmagóricos para niños, actividades amenizadas por la música que pinche el joven Dj Enzo. Sobre las 13.00, los vecinos pondrán fin a los actos en la plaza.