La urbanización de la plaza de San Pedro de Lardero se licita por 399.394 euros

El Ayuntamiento de Lardero ha licitado la obra de reurbanización de la plaza de San Pedro por 399.394,63 euros y cinco meses ... de plazo de ejecución. Como ya se anunció meses atrás, el Gobierno de La Rioja sufragará el 70% del presupuesto, hasta 279.576,25 euros. El objetivo de la obra es mejorar la seguridad vial, ya que en el tramo entre los cruces de las calles Hortal y González Gallarza apenas hay aceras, además de pacificar el tráfico y modernizar la zona en consonancia con la calle Bretón de los Herreros, peatonalizada en el 2023.

La propia memoria del proyecto reconoce que «sería necesario un proyecto más ambicioso» pero «se lleva a cabo una solución que permita mejorar este tramo». La plaza y la avenida de San Pedro son «unos de los espacios de más actividad social del núcleo urbano consolidado de Lardero y forman parte del centro económico y social principal del municipio». Como en la actualidad el uso predominante es el del tránsito de vehículos, lo que se pretende es transformar el espacio urbano para dar prioridad a la movilidad peatonal, pacificar el tráfico y crear una plataforma única sobre una superficie de 1.345 metros cuadrados.

La nueva plaza de San Pedro, alrededor de la parroquia de Lardero, contará con nuevo pavimento, mobiliario, señalización y jardinería. Las obras renovarán el pavimento, el mobiliario urbano, la señalización y la jardinería. La reurbanización de la plaza es la tercera inversión más importante en cuanto a lo económico de las anunciadas por el equipo de Gobierno (PP) en el presupuesto municipal de este año, aprobado con 12.477.573 euros, tras la reforma del polideportivo y el proyecto de digitalización del ciclo del agua junto a Logroño y Villamediana.

«La urbanización de la calle es prácticamente inexistente», reconoce la memoria. Y también expone una realidad más cruda del espacio: «Aparte del deterioro derivado del tráfico, la continua ejecución de zanjas de instalaciones y otras reparaciones de infraestructuras vinculadas al hecho urbano, se ha originado un resultado muy deteriorado del vial, con heterogeneidad de acabados, baches e irregularidades, y una imagen urbana nada deseable para una zona de la relevancia de esta dentro del municipio».