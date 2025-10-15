LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dos peatones transitan por la plaza de San Pedro, sin aceras. D.M.A.

La urbanización de la plaza de San Pedro de Lardero se licita por 399.394 euros

La obra pretende dar prioridad a la movilidad peatonal, pacificar el tráfico y crear una plataforma única en una zona que la memoria del proyecto reconoce que presenta «una imagen urbana nada deseable»

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:55

El Ayuntamiento de Lardero ha licitado la obra de reurbanización de la plaza de San Pedro por 399.394,63 euros y cinco meses ... de plazo de ejecución. Como ya se anunció meses atrás, el Gobierno de La Rioja sufragará el 70% del presupuesto, hasta 279.576,25 euros. El objetivo de la obra es mejorar la seguridad vial, ya que en el tramo entre los cruces de las calles Hortal y González Gallarza apenas hay aceras, además de pacificar el tráfico y modernizar la zona en consonancia con la calle Bretón de los Herreros, peatonalizada en el 2023.

