JIG entra a gestionar Aqualar en sustitución de Ocio Sport Rioja

La empresa JIG comienza hoy a prestar el servicio de gestión del complejo deportivo municipal Aqualar en sustitución de Ocio Sport Rioja. Después de que ... en el último pleno del Ayuntamiento de Lardero se aprobara la adjudicación del nuevo contrato por 577.605,60 euros anuales, ha transcurrido el plazo para poder presentar alegaciones sin que se haya presentado ninguna y, por tanto, JIG puede iniciar su trabajo de gestión de Aqualar, el polideportivo y el campo de fútbol.

Aunque Ocio Sport fue la firma a la que se propuso inicialmente la concesión del contrato, no acreditó estar libre de deudas, por lo que la opción recayó en la otra empresa que presentó oferta a la licitación, JIG. Así acaba definitivamente el periodo de Ocio Sport en Aqualar, que comenzó en 2011. Se da la circunstancia de que Ocio Sport contaba originalmente con una plantilla de catorce trabajadores en Aqualar, de los cuales ya solo quedan tres, según ha podido saber Diario LA RIOJA, y uno de ellos permanece de baja médica, mientras que los otros once han causado baja laboral. Para el equipo de Gobierno de Lardero el listado de bajas no es tan amplio pero Marcos García, concejal de Deportes, reconoce que JIG deberá contratar nuevo personal de hostelería, monitores y socorristas.

«Ya ha acabado todo, ha firmado JIG y esperamos que pueda empezar ya. Ahora tenemos que comprobar cómo están las instalaciones, hacer una limpieza general y obras si hacen falta», advierte Marcos García. Y es que los trabajadores han aguantado 154 días sin cobrar, cinco meses, lo que ha provocado el sucesivo cierre de instalaciones, como la piscina