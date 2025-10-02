LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alumnas del IES La Laboral de Lardero, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

El IES La Laboral de Lardero acoge 'La hora y media de El Club de la Comedia'

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 08:17

El IES La Laboral, en Lardero, acoge hoy a las 20.00 horas el espectáculo 'La hora y media de El Club de la ... Comedia', «una cita imprescindible para los amantes de la comedia en directo», según ha expuesto el Ayuntamiento, que colabora con el evento. La cita de humor tendrá una duración de 90 minutos.

