El IES La Laboral de Lardero acoge 'La hora y media de El Club de la Comedia'
Logroño
Jueves, 2 de octubre 2025, 08:17
El IES La Laboral, en Lardero, acoge hoy a las 20.00 horas el espectáculo 'La hora y media de El Club de la ... Comedia', «una cita imprescindible para los amantes de la comedia en directo», según ha expuesto el Ayuntamiento, que colabora con el evento. La cita de humor tendrá una duración de 90 minutos.
El espectáculo estará presentado por Patri Muñoz y contará con las actuaciones de cuatro reconocidos monologuistas del panorama nacional: Pedro Llamas, Darío Mares, Sergio Encinas y Manu Badenes. Las entradas, que cuestan 25 euros, pueden adquirirse a través de la web www.traslarisa.es.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.