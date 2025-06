Los trabajadores de la limpieza de Lardero convocan una huelga indefinida desde el 27 de junio

Diego Marín A. Logroño Lunes, 23 de junio 2025, 14:03 Comenta Compartir

La federación del Hábitat de CC OO de La Rioja ha informado de que los trabajadores del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Lardero han convocado una huelga indefinida desde el próximo 27 de junio. El motivo es que «están sin convenio desde diciembre de 2023 y la gran mayoría de los empleados están en el salario mínimo interprofesional». Durante el 2024 y el presente 2025 se ha intentado cerrar un acuerdo con la empresa contratista, Urbaser, que ha alegado, para no subir los sueldos, que «no se ha hecho la revisión de precios que tienen pactada con el Ayuntamiento».

«Los trabajadores no podemos ser paganos de los problemas entre el Consistorio y la empresa, por ello no nos queda otra solución que paralizar dicha limpieza y recogida hasta que se firme un convenio donde se recojan todas nuestras reivindicaciones, ya que es insoportable tener el salario mínimo», han manifestado los empleados. CC OO ha solicitado al Ayuntamiento y a Urbaser «altura de miras» para que no se vean obligados, en vísperas de las fiestas de San Juan, «a dejar sin recoger la mierda de las calles».

