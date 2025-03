Denuncia al Ayuntamiento de Lardero por retirar su coche al creerlo abandonado

Un vecino de Lardero ha denunciado al Ayuntamiento ante el Juzgado de Instrucción 1 de Logroño por la retirada de su coche de ... la vía pública y conducción a un desguace. Según el propietario del vehículo, su Toyota Verso estaba «en perfecto estado», tenía «buen aspecto» y continuaba asegurado en el momento de su retirada, mientras que desde el Consistorio larderano se afirma que le apercibieron de que si no movía el coche se procedería a la ejecución subsidiaria, y al no retirarlo, se procedió a hacerlo.

Los hechos se remontan al 9 de octubre de 2024, cuando la Policía Local le notificó al propietario la advertencia de abandono del vehículo. Un mes después Israel Jubrias lo trasladó con una grúa a un taller mecánico para cambiar la batería, pues reconoce que para arrancarlo tenía que utilizar otro vehículo, y de vuelta lo estacionó en el aparcamiento público de la calle Bartolomé Murillo. El propietario asegura en su denuncia que movió el vehículo cada dos días hasta el 27 de enero de 2025. Tras un lapso de tiempo que duró hasta el 21 de febrero, tiempo en el que Jubrias ha explicado a Diario LA RIOJA que «no tuve necesidad de usarlo», se percató de su ausencia y acudió a la Guardia Civil para informar de la desaparición, porque entonces pensaba que, quizá, se lo habían robado.

Entonces le comunicaron que su coche estaba en un desguace. La presencia de madrugada en su domicilio de Policía Local y Guardia Civil para informarle le motivó al propietario del vehículo, tal y como especifica en la denuncia, un «golpe de ansiedad» por el que llamaron al 112. Días después Jubrias presentó una instancia en el Ayuntamiento en la que explica que «el coche se había movido» tras el aviso por abandono. «El coche, además, tenía objetos personales», lamenta el propietario, quien, al acudir al desguace comprobó que tenía un puente hecho, mecanismo de arranque forzado que se emplea en algunos robos. Y, por supuesto, el coche ya estaba, nunca mejor dicho, para el desguace, incluso con otro vehículo apilado encima suyo y sin capó.

Ampliar El vehículo retirado de la vía pública, tiempo atrás del caso denunciado. I.J.C.

El pasado 12 de marzo Jubrias volvió a dirigirse al Ayuntamiento por escrito, al no obtener respuesta, y criticó lo que estima ha sido un «vehículo secuestrado». Es más, se queja de que «para tener acceso a mi expediente tengo que pagar 25 euros». «A día de hoy no sé nada. Solo que mi coche está desguazado completamente», expone Jubrias.

El equipo de Gobierno de Lardero asegura que existe un expediente completo sobre el caso desde septiembre de 2024, que se notificó el abandono al dueño y que «se comprobó que no se movía el vehículo», así que lo retiró no por ordenanza municipal, que no hay específica, sino en base a la Ley sobre Tráfico, que permite el «tratamiento residual» cuando «permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento».