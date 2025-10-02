Diego Marín A. Logroño Jueves, 2 de octubre 2025, 09:10 Comenta Compartir

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lardero ha convocado el III Concurso Literario de Relatos contra la Violencia de Género dentro de las actividades del Pacto de Estado 2025-26. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años residentes en España con relatos inéditos en castellano que aborden la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.

Los trabajos deberán presentarse hasta el 7 de noviembre de 2025 a las 14.00 horas al correo apuntate@aytolardero.org o de forma presencial en las oficinas municipales. El jurado valorará la calidad literaria, el interés de la historia y el estilo de los relatos, y se concederán tres premios (300, 150 y 150 euros).

