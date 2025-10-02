LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lardero

Convocado el III Concurso Literario de Relatos Contra la Violencia de Género

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 09:10

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lardero ha convocado el III Concurso Literario de Relatos contra la Violencia de Género dentro de las actividades del Pacto de Estado 2025-26. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años residentes en España con relatos inéditos en castellano que aborden la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones.

Los trabajos deberán presentarse hasta el 7 de noviembre de 2025 a las 14.00 horas al correo apuntate@aytolardero.org o de forma presencial en las oficinas municipales. El jurado valorará la calidad literaria, el interés de la historia y el estilo de los relatos, y se concederán tres premios (300, 150 y 150 euros).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Allende Ubis: de La Rioja a las mejores pasarelas
  2. 2

    El fiscal pide tres años y medio de cárcel por la discusión de tráfico mortal en Toyo Ito
  3. 3 Un nuevo ataque en Moncalvillo vuelve a acercar al lobo a Logroño
  4. 4

    «Estos dos años mi vida ha sido un desastre»
  5. 5 Lo nunca visto en Arnedo: le dan dos orejas y devuelve una
  6. 6

    La coneja Pompón ya tiene una nueva familia
  7. 7

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  8. 8 La inversión social marca en La Rioja un Presupuesto que crece menos que los dos anteriores
  9. 9 Logroño pagará 744.086 euros por los retrasos de las obras de la estación de autobuses
  10. 10 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Convocado el III Concurso Literario de Relatos Contra la Violencia de Género

Convocado el III Concurso Literario de Relatos Contra la Violencia de Género