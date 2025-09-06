LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El camión de Bomberos de Logroño abandona las instalaciones del IES La Laboral.
El camión de Bomberos de Logroño abandona las instalaciones del IES La Laboral. Ayto. de Lardero

Arde un castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral

El fuego solo ha afectado a la atracción infantil, no al polideportivo donde se encontraba, y no se han registrado daños personales, no había menores en ese momento en el recinto

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 22:11

En la tarde de este sábado se ha producido un incendio en el IES La Laboral de Lardero. Según ha informado SOS Rioja, un particular ha alertado a las 18.43 horas del incendio de un castillo hinchable en el polideportivo del instituto, por lo que se han movilizado los Bomberos de Logroño, la Policía Local de Lardero y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. El fuego ha afectado únicamente a la atracción infantil, sin haber afectado al edificio, y no se han registrado daños personales.

El hinchable pertenece al servicio de ludoteca El Trebol que del 24 de junio al 8 de septiembre se ofrece en las instalaciones del IES La Laboral, que inicia el periodo lectivo el próximo martes 9 de septiembre, como el resto de centros educativos públicos de La Rioja. El incendio ha provocado una gran humareda que ha sido visible desde la avenida de Madrid y el barrio Villa Patro de Lardero. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, junto al polideportivo existe una pista en la que se localizan tanto un hinchable como una cama elástica en la que los niños de 3 a 12 años pueden jugar, eso sí, en horario de 7.45 a 15.15 horas, por lo que en el momento del incendio no había menores en el lugar.

Bomberos de Logroño dentro del IES La Laboral. Ayto. de Lardero

La ludoteca ofrece servicio de conciliación a las familias de la zona y también a los profesores del IES La Laboral. Por motivos que se desconocen, el hinchable ha comenzado a arder. Pasadas las 20.00 el fuego ha sido extinguido, sin daños personales, solo materiales, así que todo ha quedado en un susto.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los precios de la uva encienden la vendimia
  2. 2 Clausurados dos locales de kebab en Logroño por abrir sin licencia
  3. 3 Boal Eventos renuncia a organizar la Terraza de San Mateo y deja su celebración en el aire
  4. 4 Asociaciones, sindicatos, entidades culturales y grupos de música piden paralizar la contratación de la Terraza de San Mateo
  5. 5

    La videovigilancia inteligente que viene
  6. 6 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  7. 7 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
  10. 10

    Cocina de producto con nombre propio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Arde un castillo hinchable de una ludoteca en el IES La Laboral