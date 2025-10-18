Laguna degusta la panceta camerana

D. M: A. Sábado, 18 de octubre 2025, 16:16 | Actualizado 16:21h. Comenta Compartir

Este sábado se ha celebrado la II Jornada de la Panceta Camerana en Laguna de Cameros, organizada por la Asociación de Amigos y Amigas de Laguna. Numerosas personas acudieron a la degustación de panceta asada, de la que se sirvieron 430 bocadillos junto a una bebida, con la opción de sin gluten, por un precio de 2,5 euros. Además, hubo un mercado de productos artesanos, talleres cerámicos a cargo del alfarero navarretano José María Olarte, teatro callejero y la actuación del grupo de música La Madre de José. Todas las actividades se desarrollaron alrededor de la plaza de la Morera, y propiciaron que Laguna atrajera a muchos visitantes y concentrara la atención de todo el Camero Viejo.

