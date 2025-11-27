Laguardia exige una ambulancia medicalizada para el Hospital de Leza

El Ayuntamiento de Laguardia aprobó por unanimidad en su último pleno la petición impulsada por el Partido Popular de dotar a Rioja Alavesa con ... una ambulancia medicalizada y reforzar el Hospital de Leza con los recursos necesarios para que pueda funcionar plenamente como centro de referencia en la comarca. Todos los grupos políticos coincidieron en que esta demanda, reivindicada desde hace años, es esencial para mejorar la atención sanitaria en un territorio rural que sufre una notable desprotección ante emergencias graves.

La propuesta, redactada por el PP de Laguardia, subraya que Álava solo dispone actualmente de dos ambulancias medicalizadas –en Vitoria y Nanclares de la Oca–, una «cobertura insuficiente para zonas alejadas como Rioja Alavesa». Por ello, se plantea que la nueva UVI móvil tenga su base en el parque de bomberos de Laguardia, un punto estratégico para garantizar una respuesta rápida en toda la comarca. Del mismo modo, se reclama fortalecer el Hospital de Leza con más personal y medios, habilitar un servicio de urgencias operativo las 24 horas y crear un servicio específico de mamografías que evite desplazamientos innecesarios.

No obstante, aunque el pleno haya respaldado la iniciativa por unanimidad, su aprobación no supone una implantación automática. El acuerdo será ahora trasladado al Gobierno Vasco, competente en materia sanitaria, para que estudie su puesta en marcha cuanto antes dadas las necesidades detectadas y la creciente preocupación de los vecinos.

Concurso de balcones y fachadas de Navidad

El Ayuntamiento de Laguardia ha convocado la segunda edición de su concurso navideño de decoración de balcones, ventanas y fachadas. La inscripción al mismo es gratuita y se podrá formalizar hasta el 22 de diciembre enviando una fotografía de la decoración tanto de día como de noche. Habrá un premio de 100 euros para el ganador de cada categoría.

Charla sobre la diabetes tipo 2

Desde el Servicio de Prevención Comunitaria de Rioja Alavesa, en colaboración con el Ayuntamiento de Laguardia y la Asociación de Diabetes de Álava, han organizado una charla sobre cómo cuidar y prevenir la diabetes tipo 2 entre los vecinos de la comarca. Estará dirigida por Álvaro Foronda y se llevará a cabo esta tarde a las 17.30 horas en la Casa de Garcetas.