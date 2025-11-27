LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hospital de Leza. J. R.

Laguardia exige una ambulancia medicalizada para el Hospital de Leza

La moción promovida por el PP, y aprobada en pleno con el respaldo del resto de grupos políticos, también contempla un aumento de recursos para el centro sanitario

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:57

El Ayuntamiento de Laguardia aprobó por unanimidad en su último pleno la petición impulsada por el Partido Popular de dotar a Rioja Alavesa con ... una ambulancia medicalizada y reforzar el Hospital de Leza con los recursos necesarios para que pueda funcionar plenamente como centro de referencia en la comarca. Todos los grupos políticos coincidieron en que esta demanda, reivindicada desde hace años, es esencial para mejorar la atención sanitaria en un territorio rural que sufre una notable desprotección ante emergencias graves.

