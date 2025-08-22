Todos juntos para arreglar la plaza de El Rasillo

Javier Ezquerro Logroño Viernes, 22 de agosto 2025, 09:38 Comenta Compartir

Unas 40 personas participaron este miércoles en la vereda popular convocada por el Ayuntamiento de El Rasillo para el arreglo del empedrado de la plaza del Olmo, la calle de la Iglesia, la plaza Alejandro Navarrete y la calle La Mata y aledaños. La jornada culminó con un almuerzo para los participantes.

El Rasillo sigue así una tradición vecinal que se repite cada ciertos años y que permite el mantenimiento de las calles: la colaboración de los vecinos, que prestan su trabajo desinteresado, consigue que el estado del pueblo sea mucho mejor de lo que permitirían los presupuestos municipales por sí solos.

