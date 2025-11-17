LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de Cornago. Justo Rodríguez

La Comunidad de Regantes de Cornago celebra tres juntas el sábado 22

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:54

La Comunidad de Regantes de Cornago ha convocado tres juntas para el sábado 22 de noviembre en el salón de usos múltiples. A las 17. ... 00 horas tendrá lugar la general ordinaria del regadío del Campillo de Valdeperillo, que abordará el estado actual y propuestas de mejora. A las 18.00 horas habrá otra extraordinaria de la Comunidad de Regantes de Cornago para elegir vocales de su directiva y del jurado de riegos.

