La Comunidad de Regantes de Cornago celebra tres juntas el sábado 22
Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:54
La Comunidad de Regantes de Cornago ha convocado tres juntas para el sábado 22 de noviembre en el salón de usos múltiples. A las 17. ... 00 horas tendrá lugar la general ordinaria del regadío del Campillo de Valdeperillo, que abordará el estado actual y propuestas de mejora. A las 18.00 horas habrá otra extraordinaria de la Comunidad de Regantes de Cornago para elegir vocales de su directiva y del jurado de riegos.
Por último, a las 19.00 se celebrará la junta general ordinaria del regadío de Juancaliente, que tiene como puntos la cuota de mantenimiento y la finalización de las obras de modernización.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión