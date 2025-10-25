LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los voluntarios de la 'pringada', directora y autoridades. SANDA
Autol

'JugueCEAndo' arranca con el reparto de 3.000 'pringadas'

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:38

Comenta

El CEO Villa de Autol inició ayer el nuevo proyecto educativo JugueCEAndo que llevará a cabo este curso y el próximo. Este comienzo se hizo como es habitual en los últimos años, con la tradicional 'pringada' en la que los abuelos prepararon 3.000 tostadas con aceite y azúcar o con aceite, sal y ajo. Las repartieron entre los 23 alumnos de la escuela infantil Dino y sus monitoras, los 752 estudiantes del CEO, 102 profesores, personal no docente, autoridades y los voluntarios.

Durante los dos cursos anteriores se llevó a cabo el proyecto 'ApeteCEO, La Rioja Apetece' centrado en todos los aspectos de la región. Ahora en el centro educativo ponen su interés en uno de los derechos de los niños, el juego forma parte del desarrollo emocional, físico y artístico y abarcarán todos sus aspectos, según explica la directora, Anabel Jiménez Fuertes. Habrá colaboración intergeneracional con el centro de día y también con Proyecto Hombre.

