Un juez pide el proyecto de Vega Arriba al alcalde de Ochánduri

Las obras de urbanización en la calle camino Vega Arriba de Ochánduri se encuentran detenidas a falta de culminarlas con la instalación de luz. Después ... de dieciséis años, los propietarios de las casas afectadas ven por fin el final de una lucha judicial, que estos últimos días trae novedades. Y es que un juzgado de Logroño ha requerido a la Corporación municipal, en la persona de su alcalde, Pascual Ugarte Marrón, para que «informe sobre el contenido íntegro de lo que denomina 'Proyecto de urbanización calle Camino Vega Arriba de Ochánduri'».

Además, le solicita que indique «si se trata de un proyecto de urbanización del artículo 122 de la LOTUR o es un mero proyecto de obras de urbanización».

El juez también requiere información sobre los presupuestos desde el año 2022 hasta 2026 para la ejecución del proyecto y la cantidad ejecutada en cada ejercicio. Asimismo, solicita información del estado actual de las licencias de primera ocupación de todas las viviendas de la calle.

El alcalde en su momento había enviado una notificación anunciando que el final de las obras se producirá «a finales de noviembre», pero lo condicionaba al «efectivo funcionamiento del transformador, que requerirá una inspección previa y una autorización definitiva de la empresa suministradora de energía». Un pleno municipal del día 27 de octubre aprobó una versión corregida del proyecto de urbanización, en el que figura que el Ayuntamiento recibirá un 90% del importe de la urbanización por parte del Gobierno regional.

Ahora los vecinos se preguntan por qué «si la subvención obtenida para hacer la calle y la luz es de un 90%, según se indica en el acta del pleno, se ha tenido que ir a juicio para resolver este tema después de 16 años?».

Las obras, que comenzaron en el mes de agosto, tuvieron un coste de 225.000 euros con la instalación eléctrica incluida, que aún no se ha realizado: «Llevamos cuatro años recibiendo largas desde el Ayuntamiento, diciéndonos que no hay dinero y que no tiene presupuesto», explica María Luisa, una de las vecinas. Sin embargo, ahora, sólo unos meses han sido suficientes para solucionar el problema: «Vamos a seguir pidiendo justicia para los vecinos porque esto todavía no ha terminado», al tiempo que recuerda que algunos propietarios utilizan generadores o placas solares para poder utilizar las viviendas.