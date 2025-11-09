LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle Camino Vega Arriba, en Ochánduri, ya asfaltada. LR

Un juez pide el proyecto de Vega Arriba al alcalde de Ochánduri

Los vecinos luchan desde hace años por la urbanización de la calle y recurrieron a los tribunales ante la supuesta falta de presupuesto

María Caro

María Caro

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:44

Comenta

Las obras de urbanización en la calle camino Vega Arriba de Ochánduri se encuentran detenidas a falta de culminarlas con la instalación de luz. Después ... de dieciséis años, los propietarios de las casas afectadas ven por fin el final de una lucha judicial, que estos últimos días trae novedades. Y es que un juzgado de Logroño ha requerido a la Corporación municipal, en la persona de su alcalde, Pascual Ugarte Marrón, para que «informe sobre el contenido íntegro de lo que denomina 'Proyecto de urbanización calle Camino Vega Arriba de Ochánduri'».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  2. 2 El abogado reincidente se sienta de nuevo este lunes en el banquillo acusado de estafa
  3. 3

    La SGAE ha llevado a los tribunales a cuatro ayuntamientos en 2025 por derechos de autor
  4. 4

    La Rioja Baja se une en defensa del Hospital de Calahorra
  5. 5

    Un título cocinado a fuego lento
  6. 6

    «Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
  7. 7 Valdezcaray registra los primeros copos de nieve cuando aún faltan semanas para abrir la estación de esquí
  8. 8 Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla
  9. 9

    Carne de chuleta en pan brioche
  10. 10

    La SD Logroñés acierta ante el Náxara en los momentos clave

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un juez pide el proyecto de Vega Arriba al alcalde de Ochánduri

Un juez pide el proyecto de Vega Arriba al alcalde de Ochánduri