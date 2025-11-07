LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El público encontrará decenas de especies de setas y hongos y explicaciones de expertos. E. P.
Arnedillo

Las 33 Jornadas Micológicas reunirán unas 130 especies

Tras la salida al campo el sábado, el frontón acogerá la exposición de setas y la degustación a favor de las víctimas de la dana

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:45

Ha habido otoños mejores para los aficionados a recorrer con cesta y navaja los montes riojanos. La ausencia de las lluvias habituales en esta ... estación del año provoca que escaseen las recompensas en esos paseos. Pese a esa circunstancia, las Jornadas Micológicas de Arnedillo llegan este fin de semana, fieles a su fecha, para acoger a cientos de aficionados y curiosos en su salida al campo de este sábado y en la gran exposición de la mañana del domingo.

