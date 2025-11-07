Las 33 Jornadas Micológicas reunirán unas 130 especies

Ha habido otoños mejores para los aficionados a recorrer con cesta y navaja los montes riojanos. La ausencia de las lluvias habituales en esta ... estación del año provoca que escaseen las recompensas en esos paseos. Pese a esa circunstancia, las Jornadas Micológicas de Arnedillo llegan este fin de semana, fieles a su fecha, para acoger a cientos de aficionados y curiosos en su salida al campo de este sábado y en la gran exposición de la mañana del domingo.

Organizadas por el Ayuntamiento de Arnedillo con el apoyo del Gobierno de La Rioja, las Jornadas mantienen un guion de actividades que casi no precisa alteración desde hace años porque funciona, es del agrado de los aficionados y convierte la villa del Alto Cidacos en un lugar de disfrute de ambiente festivo durante el fin de semana.

Ese cartel tradicional comienza este sábado a las 09.00 de la mañana con la salida al monte a buscar setas y hongos bajo la guía, conocimiento y explicaciones de micólogos expertos. Con buen ritmo ya de reserva de plazas para el autobús que partirá hacia los montes cercanos, los interesados en participar pueden inscribirse hasta las 14.00 horas de este viernes en la oficina de Turismo o a través del teléfono 941 394226.

Micólogos expertos guiarán la salida al campo, ofrecerán una charla y atenderán las preguntas durante la exposición

Las especies que encuentren las clasificarán por la tarde, desde las 17.00 horas en el frontón nuevo, que acogerá al día siguiente la gran exposición. Después, desde las 20.00 horas en el Centro Cultural San José, continuará el compartir conocimientos y formarse gracias a la conferencia que un micólogo experto impartirá desde el título 'Setas de La Rioja'.

Con lo vivido en el monte y aprendido en la charla, la exposición de setas y hongos abrirá sus puertas a las 10.00 de la mañana dominical en el frontón. Junto a la alargada mesa que recibirá a unas 130 especies diferentes de setas y hongos, los expertos dispuestos a resolver cualquier curiosidad, pregunta, duda. Y finalizado ese paseo, el público encontrará los puestos de los artesanos participantes con sus productos en el tradicional mercado. También como es habitual, y desde las 11.30, habrá un taller infantil creativo alrededor de la micología.

Para animar el estómago durante la visita hasta las 15.00 horas también es habitual la degustación de distintos platos con setas y hongos en manos de voluntarios y a beneficio de Ayuda en Acción. Como ya destinaron el año pasado, lo recaudado irá dirigido a apoyar a las víctimas de la dana que arrasó hace un año parte del Levante. Otra opción culinaria se dispone en los bares y restaurantes de la villa, que ofrecen este fin de semana pinchos y menús-degustación inspirados en los hongos.