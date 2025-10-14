Igea celebra el otoño con pinchos de setas, vino, música y vacas

Las XXII Jornadas Micológicas de Igea y 'Bienvenido otoño' se llevarán a cabo el último fin de semana de octubre. El viernes 24, a las ... 20.00 horas, en la segunda planta del Centro Social Igea (CSI), se celebrará 'Candlelight Igea', un maridaje artístico con música de los hermanos Lucía y Miguel, degustación de un vino de Faustino Rivero Ulecia, dos hidromieles de Bodegas de Igea y tres pinchos. Los tiques valen 8 euros en el CSI o el WhatsApp 669 42 98 32 (Cristina Marzo, presidenta de Igeensis).

El sábado 25, a las 11.00, se realizará una visita guiada al Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, habrá mercado artesanal y un taller de globos luminosos de Halloween en la Plaza Pedro María Sanz Alonso (reservas por WhatsApp).

No faltará la actividad estrella, una degustación micológica de 13.00 a 15.00, del CSI, bar Avenida, Albergue, Asociación Cultural Igeensis y las Peñas La Simpatía y El Hambre en diferentes lugares. Seis pinchos, seis vinos y postre Papín costarán 17 euros a los socios y 20 al resto, con tiques disponibles en los bares participantes y por WhatsApp.

Un bingo micológico a las 13.30, varios recorridos de la charanga Wesyké, encierro de reses bravas a las 17.30, tardeo con Dj Sergio Laos en el Centro Social, flamenco torero en el Albergue y zurracapote en la peña El Puntazo completan el segundo día.

Para finalizar, el domingo 26 se repetirá la visita guiada al Centro de Interpretación a las 11.00 y el público familiar podrá disfrutar con la actuación 'Este mago está muy loco', a las 11.30.