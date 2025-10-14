Igea celebra el otoño con pinchos de setas, vino, música y vacas
Las XXII Jornadas Micológicas se celebrarán el 24, 25 y 26 de octubre e incluyen mercado, actos infantiles y visitas al Centro Paleontológico
Martes, 14 de octubre 2025, 07:58
Las XXII Jornadas Micológicas de Igea y 'Bienvenido otoño' se llevarán a cabo el último fin de semana de octubre. El viernes 24, a las ... 20.00 horas, en la segunda planta del Centro Social Igea (CSI), se celebrará 'Candlelight Igea', un maridaje artístico con música de los hermanos Lucía y Miguel, degustación de un vino de Faustino Rivero Ulecia, dos hidromieles de Bodegas de Igea y tres pinchos. Los tiques valen 8 euros en el CSI o el WhatsApp 669 42 98 32 (Cristina Marzo, presidenta de Igeensis).
El sábado 25, a las 11.00, se realizará una visita guiada al Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, habrá mercado artesanal y un taller de globos luminosos de Halloween en la Plaza Pedro María Sanz Alonso (reservas por WhatsApp).
No faltará la actividad estrella, una degustación micológica de 13.00 a 15.00, del CSI, bar Avenida, Albergue, Asociación Cultural Igeensis y las Peñas La Simpatía y El Hambre en diferentes lugares. Seis pinchos, seis vinos y postre Papín costarán 17 euros a los socios y 20 al resto, con tiques disponibles en los bares participantes y por WhatsApp.
Un bingo micológico a las 13.30, varios recorridos de la charanga Wesyké, encierro de reses bravas a las 17.30, tardeo con Dj Sergio Laos en el Centro Social, flamenco torero en el Albergue y zurracapote en la peña El Puntazo completan el segundo día.
Para finalizar, el domingo 26 se repetirá la visita guiada al Centro de Interpretación a las 11.00 y el público familiar podrá disfrutar con la actuación 'Este mago está muy loco', a las 11.30.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión