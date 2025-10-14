LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Edición anterior de las Jornadas Micológicas de Igea. Sanda Sainz

Igea celebra el otoño con pinchos de setas, vino, música y vacas

Las XXII Jornadas Micológicas se celebrarán el 24, 25 y 26 de octubre e incluyen mercado, actos infantiles y visitas al Centro Paleontológico

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 14 de octubre 2025, 07:58

Las XXII Jornadas Micológicas de Igea y 'Bienvenido otoño' se llevarán a cabo el último fin de semana de octubre. El viernes 24, a las ... 20.00 horas, en la segunda planta del Centro Social Igea (CSI), se celebrará 'Candlelight Igea', un maridaje artístico con música de los hermanos Lucía y Miguel, degustación de un vino de Faustino Rivero Ulecia, dos hidromieles de Bodegas de Igea y tres pinchos. Los tiques valen 8 euros en el CSI o el WhatsApp 669 42 98 32 (Cristina Marzo, presidenta de Igeensis).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

