Los berones y los romanos tomarán las calles de Herramélluri

Las calles de Herramélluri volverán a sumergirse este fin de semana en una experiencia con la que celebrar su historia con las Jornadas Culturales en ... su XIX edición.

El sábado, a las 12.00 horas, se procederá a la apertura y seguidamente tendrá lugar la conferencia 'Redescubriendo nuestro pasado a vista de pájaro: los casos de Veleia y Libia', impartido por Javier Ordoño.

Ya por la tarde, se realizará el estreno de la obra de teatro 'Muerte en Libia', original de Alberto Alonso Blanco e interpretada por actores aficionados vinculados a Herramélluri.

El domingo, arrancará esta segunda jornada a las 10.00 horas con la inauguración del XVIII Mercado de Artesanía y, media hora después, se realizará la presentación de la exposición 'Un viaje para conocer la Ciudad de Libia'.

A las 12.00 horas, los berones y los romanos tomarán, como cada año, las calles de la localidad en un desfile que se ha convertido en uno de los mayores atractivos en las ediciones de estas jornadas.

En él, los vecinos se afanan en reproducir de forma fiel la historia de este pueblo y representar el vínculo entre las dos culturas que marcaron el carácter del municipio.

La iglesia de San Esteban acogerá, para ir finalizando la programación, la función de la Joven Orquesta de Cámara Gregorio Solabarrieta (JOCG), que dará comienzo a las 13.00 horas y tendrá una duración aproximada de una hora.

Ya a las 14.30 horas, llegará el momento de la clausura de esta XIX edición de las jornadas, así como del Mercado de Artesanía.