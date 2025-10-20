LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Recogida de uva, este domingo en Quel. JOSÉ ANTONIO MORENO

Los niños protagonizan en Quel la vendimia en 'La rebusca'

La jornada incluyó salida a la viña, recogida de uva y, en el Barrio Bodegas, almuerzo, pisado, prensado y cata del primer mosto

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:54

Comenta

Este domingo se celebró la tercera edición de la jornada de 'La rebusca' organizada por la Asociación Amigos del Barrio Bodegas de Quel. Se trata ... de una actividad dirigida a las familias en la que se ofrece a los niños la posibilidad de ser los protagonistas de la vendimia. Acudieron treinta y seis personas, la mayoría de Logroño y algunos extranjeros (Estados Unidos, Canadá y Bolivia).

