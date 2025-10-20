Los niños protagonizan en Quel la vendimia en 'La rebusca'

Este domingo se celebró la tercera edición de la jornada de 'La rebusca' organizada por la Asociación Amigos del Barrio Bodegas de Quel. Se trata ... de una actividad dirigida a las familias en la que se ofrece a los niños la posibilidad de ser los protagonistas de la vendimia. Acudieron treinta y seis personas, la mayoría de Logroño y algunos extranjeros (Estados Unidos, Canadá y Bolivia).

En primer lugar se reunieron en la fuente del Barrio Bodegas, situada en el paseo del Cidacos para organizar el traslado al término de Cabeza Somero a las 10.30 horas. En la viña, los participantes pudieron recolectar la uva en calderos. Una vez realizada esta vendimia en familia y en pequeño formato, regresaron al Barrio Bodegas para almorzar pinchos de los bares.

Después de reponer las fuerzas, se procedió al pisado y prensado de la uva para obtener el primer mosto que pudo ser catado por todos.

Antiguamente los vecinos que no tenían viña pedían permiso para recoger la uva olvidada y hacían vino para consumo particular

El evento de 'La rebusca' surgió en el año 2023 con el apoyo del Ayuntamiento queleño. La idea nació con el objetivo de recordar una tradición centenaria del municipio. Antaño los vecinos que no disponían de viñas acudían a las parcelas para coger los racimos de uva que quedaban después de terminar la vendimia, y previa solicitud de permiso a los dueños. Con la uva obtenida elaboraban vino para consumo particular.

Además de promover que no se olvide 'La Rebusca', la iniciativa se une a otras realizadas a lo largo del año para difundir y promocionar un espacio único de Quel como es el Barro Bodegas.