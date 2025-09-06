Ábalos celebra su cultura

Jornada de Puertas AbiertasÁbalos celebra su cultura
La XXVIII Jornada de Puertas Abiertas, pionera en La Rioja, atrajo a la localidad a cientos de visitantes en su última edición
Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:58
Ábalos ha celebrado este sábado la XXVIII edición de la Jornada de Puertas Abiertas en la que las bodegas de la localidad han vuelto ... a ser las protagonistas.
Esta iniciativa, pionera en La Rioja, difunde así la tradición vitivinícola y la riqueza patrimonial y cultural. La jornada, que ha contado con buen tiempo a pesar de los fuertes vientos que han acompañado a la cita, ha atrído a cientos de visitantes que han disfrutado de una gran cantidad de actividades.
Las bodegas participantes han sido Abeica, Eduardo Garrido, Fernández Eguíluz, Puelles, Real Divisa, Ruiz del Portal, Solabal y Solana de Ramírez.
Además, el grupo de danzas de Briones y la Tuna de La Rioja han ofrecido varios espectáculos por las calles por donde también se pudo disfrutar del tren turístico. Así, uno de los platos fuertes de la iniciativa y que ha contado con gran afluencia de público han sido las citas de pisado de uva en un lagar rupestre de un siglo de historia que han estado dirigidas por José Antonio Ruiz.
