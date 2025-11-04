Una inversión de 553.396 euros permitirá acondicionar el Centro Cívico José Blanco
Tras la cesión del inmueble por parte de Coblansa, el Gobierno de La Rioja aportará el 85% de la financiación y el Consistorio el 15%
Martes, 4 de noviembre 2025, 08:55
Los vecinos y visitantes de Arnedillo van a contar con un edificio que será un eje clave de actividad en la villa como espacio ... de ocio, convivencia y sociabilidad. Desde la cesión que la empresa Coblansa ha realizado al Ayuntamiento, la colaboración con el Gobierno de La Rioja permitirá el acondicionamiento de este inmueble para destinarlo a actividades sociales, culturales, lúdicas y juveniles.
En presencia de David Blanco, representante de Coblansa, el alcalde arnedillense, Pedro A. Montalvo, y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, firmaron ayer el convenio de colaboración para financiar esta actuación: del presupuesto de 553.396,46 euros, la aportación autonómica será del 85%, 470.388,69 euros.
Ahora mismo, el edificio está diáfano, pero con los servicios de saneamiento, fontanería y electricidad. La empresa que resulte adjudicataria del contrato tendrá cinco meses de plazo de ejecución para habilitar, sobre una superficie útil de 387,45 metros cuadrados, seis salas diferentes, con tamaños de 13,35 y 132,50 m². Una de ellas se convertirá en oficina de atención turística, con acceso desde la calle, y otra será taller de cursos de cocina. En agradecimiento a la aportación de la familia, se llamará Centro Cívico José Blanco y acogerá también actividades infantiles y para mayores.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión