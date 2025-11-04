LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El alcalde explicó los detalles y objetivos del centro de ocio. G. L. R.
Arnedillo

Una inversión de 553.396 euros permitirá acondicionar el Centro Cívico José Blanco

Tras la cesión del inmueble por parte de Coblansa, el Gobierno de La Rioja aportará el 85% de la financiación y el Consistorio el 15%

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Martes, 4 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

Los vecinos y visitantes de Arnedillo van a contar con un edificio que será un eje clave de actividad en la villa como espacio ... de ocio, convivencia y sociabilidad. Desde la cesión que la empresa Coblansa ha realizado al Ayuntamiento, la colaboración con el Gobierno de La Rioja permitirá el acondicionamiento de este inmueble para destinarlo a actividades sociales, culturales, lúdicas y juveniles.

