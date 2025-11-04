Una inversión de 553.396 euros permitirá acondicionar el Centro Cívico José Blanco

Los vecinos y visitantes de Arnedillo van a contar con un edificio que será un eje clave de actividad en la villa como espacio ... de ocio, convivencia y sociabilidad. Desde la cesión que la empresa Coblansa ha realizado al Ayuntamiento, la colaboración con el Gobierno de La Rioja permitirá el acondicionamiento de este inmueble para destinarlo a actividades sociales, culturales, lúdicas y juveniles.

En presencia de David Blanco, representante de Coblansa, el alcalde arnedillense, Pedro A. Montalvo, y el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, firmaron ayer el convenio de colaboración para financiar esta actuación: del presupuesto de 553.396,46 euros, la aportación autonómica será del 85%, 470.388,69 euros.

Ahora mismo, el edificio está diáfano, pero con los servicios de saneamiento, fontanería y electricidad. La empresa que resulte adjudicataria del contrato tendrá cinco meses de plazo de ejecución para habilitar, sobre una superficie útil de 387,45 metros cuadrados, seis salas diferentes, con tamaños de 13,35 y 132,50 m². Una de ellas se convertirá en oficina de atención turística, con acceso desde la calle, y otra será taller de cursos de cocina. En agradecimiento a la aportación de la familia, se llamará Centro Cívico José Blanco y acogerá también actividades infantiles y para mayores.