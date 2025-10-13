Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
La zona se cubre con grava tras una circunstancia que los técnicos ya contemplaban como posible
Lunes, 13 de octubre 2025, 13:31
Varios agricultores han alertado en la mañana de este lunes por la inundación con agua subterránea en un tramo de las obras de la variante ... ferroviaria de Rincón de Soto, en un tramo que se encuentra a unos 150 metros del casco urbano. Según han explicado se han puesto en contacto con el Ayuntamiento.
El alcalde, Javier Martínez ha acudido al lugar y también ha avisado a Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) por si lo ocurrido pudiera suponer un problema. Martínez ha comentado que los responsables de la obra le han explicado que esta situación se contempla en el proyecto y para solucionarla cubren la zona con grava, algo que han estado haciendo en esta jornada. Además, prevén que pueda repetirse en otros puntos.
El alcalde ha señalado que el agua no procede de canalización alguna sino que es subterránea y hay que tener en cuenta la cercanía del río Ebro.
