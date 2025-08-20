El sábado comienzan las fiestas de Aldeanueva de Ebro con el cohete, las carrozas y la dj Sofía Cristo

Los actos previos a las fiestas patronales de Aldeanueva de Ebro continúan este jueves, a las 20.00 horas, con el 'trofeo San Bartolomé de ... fútbol' que se disputarán el CD Aldeano y el Corellano. El viernes, a las 12.00 horas, tendrá lugar en el Museo del Vino la imposición del pañuelo a los niños nacidos en el último año.

También el viernes, a las 19.30 se correrá la undécima carrera del encierro en categorías inferiores y a las 20.00 la absoluta, con salida y llegada desde la plaza de toros. A las 23.00 está previsto un concierto con Bruno y Lorena, en la Plaza de España.

El programa festivo arrancará el sábado 23 con la imposición de pañuelos de la cofradía de San Bartolomé en el atrio de la iglesia, después de misa. Dj David GTR amenizará el inicio a las 11.30 y a las 12.00 se lanzará el cohete y actuará la charanga Strapalucio. El desfile de carrozas, a las 19.30, fuegos artificiales a las 23.55 y fiesta de djs con participación de la Dj Sofía Cristo, a partir de las 00.30, son otros actos previstos. Seguidamente Strapalucio tocará por las calles y a las 03.00 continuará la música con David GTR.

El domingo 24, día grande, las dianas con la banda municipal, la procesión y la misa con la coral, además de un encierro de reses bravas llenarán la mañana. A las 18.00 comenzará la XXIII Feria de novilladas sin picadores con Pedro de la Hermosa y Alfonso Morales. No faltará la suelta de vaquillas, títeres, vinos y dos sesiones con Kapitana Show.

El lunes 25, día de los quintos, destaca el encierro a las 12.30, comida, novillada con Antonio Santana y Marcos Adame a las 18.00, vaquillas, payasos, Dj Sando, el musical Esmeralda y concierto de Rock The Night.

La jornada del club taurino, el martes 26, incluye pringada, encierro, comida de Enotoro, novillada con Jaime de Pedro y Alejandro Chavarri, vaquillas, magia y orquesta Meteoro 2.0.

El miércoles 27, día del joven, destacan los calderillos, vacas, rejones con Ferrer Martín y Pablo Jorge Santos, cuentacuentos, conciertos de Charango y Buen Castigo y pijamada. El jueves 28 se celebrará el día de la mujer con ofrenda floral, chocolatada, dos encierros (mañana y noche), concentración de Amade, gran prix taurino, marionetas y concierto de Puro Relajo. El viernes 29 terminarán las fiestas con gincana, vacas, encierro chiqui, entierro de la cuba y traca final.

Los toros de agua, charanga y degustaciones gastronómicas y de vino se repetirán estos días. Además, los principales actos en honor a la Virgen de los Remedios se llevarán a cabo el 7 y 8 de septiembre en Aldeanueva.