El patio de Asider en Casalarreina continúa ardiendo de forma «controlada y confinada»

La columna de humo negro desde el patio de la empresa de reciclaje Asider en Casalarreina daba este lunes paso a una más grisácea, ... y es que el incendio continuaba activo, aunque «controlado y confinado», como anunciaron desde el SOS Rioja. No obstante, debido a la naturaleza del material afectado, se auguró que seguirá ardiendo aún durante un par de días más. El incendio se declaró en el patio, donde la empresa acumula grandes cantidades de material en su exterior, que luego clasifica y recicla, y no afectó al interior.

En el lugar permanece maquinaria especializada trabajando en las labores de extinción. Asimismo, durante la noche quedó un retén del CEIS Rioja para supervisar la zona y evitar cualquier posible propagación.

La planta, que acoge una treintena de trabajadores en su mayor parte de la comarca, fue objeto de investigación por parte del grupo Seprona de la Guardia Civil durante el mismo domingo y también este lunes por la mañana.

Amigos de la Tierra anunció el mismo domingo que presentaría una denuncia ante la fiscalía «porque no cuenta con la preceptiva Autorización Ambiental Integrada, para esta actividad». Sin embargo, tanto el Ayuntamiento casalarreitero como la consejería de Medio Ambiente se remitieron a las licencias concedidas a esta empresa. «Están sometidas a las Autorizaciones Ambientales Integradas, las actividades que superan los umbrales del anexo I de la Ley anexo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación –señalaban fuentes del Gobierno–. En este caso, Asider justificó en 2022, que no alcanza la capacidad de valorización de 75 toneladas por día de tratamiento en trituradoras de residuos metálicos y componentes de vehículos al final de su vida útil requerida por la Ley 16/2002, no obstante dispone de licencia ambiental y autorización para la gestión de residuos del año 2020».

Por su parte, el alcalde de Casalarreina, Félix Caperos, no ocultó su preocupación por los trabajadores: «Desde el Ayuntamiento, en estos momentos, nuestra principal prioridad es que el incendio quede completamente extinguido y que cese la emisión de humo procedente de la planta –aseguró–. El Ayuntamiento desea que la empresa garantice plenamente la seguridad en sus instalaciones, especialmente en lo relativo a la prevención de accidentes e incendios. Nos mostramos muy preocupados por lo ocurrido y confiamos en que no se repita, por el bien del municipio y de toda la zona afectada. Lo más importante es la seguridad del municipio y de los más de treinta trabajadores de la empresa, quienes deben desarrollar su labor en condiciones de seguridad adecuadas».

En relación con las denuncias, Caperos añadió que «el Ayuntamiento no va a especular con hechos tan delicados en una situación como la actual. La empresa dispone de una licencia ambiental que lleva años en vigor».