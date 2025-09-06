La iglesia de Santiago cumple 60 años

Diego Marín A. Logroño Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

La Unión de los Tres Ejércitos, núcleo de población de Clavijo, celebra este fin de semana el 60 aniversario del templo de Santiago Apóstol, obra del arquitecto y sacerdote Gerardo Cuadra.

El viernes se celebró una visita guiada que este sábado se repite a las 11.00 horas, organizadas por la parroquia y la asociación de vecinos de La Unión.