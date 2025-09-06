LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Conferencia de José Miguel León en el propio templo. J. M. C.

Clavijo

La iglesia de Santiago cumple 60 años

El viernes se celebró una visita guiada que este sábado se repite a las 11.00 horas

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:50

La Unión de los Tres Ejércitos, núcleo de población de Clavijo, celebra este fin de semana el 60 aniversario del templo de Santiago Apóstol, obra del arquitecto y sacerdote Gerardo Cuadra.

El viernes se celebró una visita guiada que este sábado se repite a las 11.00 horas, organizadas por la parroquia y la asociación de vecinos de La Unión.

