Igea brilla con sus estrellas en recuerdo de Luis Álvarez

Sanda Sainz Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

El sábado tuvo lugar en el frontón de Igea una nueva edición de la 'noche de las estrellas igeanas', que este año se dedicó a Luis Álvarez, fallecido recientemente. Hubo actuaciones variadas de igeanos desde los 5 a los 75 años con baile, música, humor, poesía, entre otras artes y el recinto se llenó de público en un espectáculo que unió y divirtió.

Temas

Igea