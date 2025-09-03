LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Igea brilla con sus estrellas en recuerdo de Luis Álvarez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:50

El sábado tuvo lugar en el frontón de Igea una nueva edición de la 'noche de las estrellas igeanas', que este año se dedicó a Luis Álvarez, fallecido recientemente. Hubo actuaciones variadas de igeanos desde los 5 a los 75 años con baile, música, humor, poesía, entre otras artes y el recinto se llenó de público en un espectáculo que unió y divirtió.

