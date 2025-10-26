Igea da la bienvenida al otoño con pinchos de setas, vino y postre

Un año más las Jornadas Micológicas de Igea, que han cumplido veintidós ediciones, han resultado un éxito, dentro del programa 'Bienvenido Otoño'. El viernes el ... salón de la segunda planta del centro social se llenó con una cien personas en el maridaje artístico 'candlelight Igea' con la actuación de los hermanos Lucía y Miguel y vino de Faustino Rivero Ulecia, miel de Bodegas Igea y tres pinchos.

El sábado destacó la ruta de desgustación micológica que agotó sus 800 tiques. Por 17 euros (socios de Igeensis) o 20 euros (el resto), se incluía seis pinchos (4.800 en total), seis vinos y un postre. Participaron los bares Centro Social con brocheta de moruno setero, Avenida con potaje de garbanzos con setas y Albergue con crema de setas con picatostes. En la Plaza Pedro María Sanz Alonso estuvieron las peñas Simpatía de Logroño y El Hambre de Calahorra con sus setas y champiñones con gamba a la plancha. La Asociación Igeensis se trasladó a la sede de Los Divertidos donde repartió saquitos de manzana con crema de hongos y tarta de Papín. Los vinos que acompañaron los pinchos fueron de Bodegas Gómez de Segura, Vico, Faustino Rivero, Divisa Blanca, Viterico y D. Mateo.

Un bingo micológico, música con las charangas La Abuelita y Wesyké, tardeos con djs en los bares (con muy buen ambiente de público), zurracapote de El Puntazo, visitas al Centro de Interpretación Paleontológica y magia, completan los actos programados. El encierro de reses bravas previsto para el sábado por la tarde fue lo único que se suspendió, por la lluvia.