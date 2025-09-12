LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes en la marcha contra el cáncer 2024 de Igea, en la salida. Sanda

Igea acogerá el 4 de octubre la marcha de 4 kilómetros contra el cáncer

La inscripción para participar en este evento solidario cuesta 8 euros

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:32

El sábado 4 de octubre tendrá lugar la segunda marcha contra el cáncer de Igea, organizada por Inma Toledo y Mara Jiménez, voluntarias de la AECC. Se trata de una prueba no competitiva, apta para todos los públicos. La salida tendrá lugar a las 10.00 horas en la plaza Pedro María Sanz Alonso. El recorrido será de 4 kilómetros y al finalizar habrá música y degustación.

La inscripción para participar en este evento solidario cuesta 8 euros y los beneficios se destinarán a la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja. Incluye camiseta y almuerzo. El 6 de septiembre los interesados pudieron apuntarse en la sede de la peña Oasis de Igea y volverá a abrir mañana de 12.00 a 14.00 horas para este cometido. También se recogen inscripciones a través de la web enmarcha.contraelcancer.es

