Desde hoy y hasta el jueves se abre la inscripción para el 'Campamento de vuelta al cole'

Sanda Sainz Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22

El Ayuntamiento de Quel organiza un 'Campamento de vuelta al cole' desde el lunes 1 al viernes 5 de septiembre. Se llevará a cabo en el polideportivo del colegio público Sáenz de Tejada, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y está dirigido a alumnos desde tercero de Primaria a cuarto de Secundaria.

La participación cuesta 10 euros por persona y semana y el pago se puede efectuar desde hoy y hasta el próximo jueves 28 en la biblioteca de verano, por las tardes, donde también está disponible la hoja de inscripción que incluye los criterios de prioridad.

Esta iniciativa forma parte del Plan Corresponsables, auspiciada por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y también cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja.

