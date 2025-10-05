Hervías se moviliza por la contratación de una auditoría externa en el Consistorio

Cerca de un centenar de personas se han concentrado esta mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Hervías convocados por la Asociación Plataforma Valle del ... Oja para solicitar la contratación de una auditoría externa en el Consistorio con la que comprobar la transparencia de este.

Se trata de una movilización en la que han denunciado la influencia del actual secretario, Ángel Pérez González, que «desde que llegó al Ayuntamiento de Hervías, los ciudadanos estamos viendo una serie de actuaciones en el pueblo que denotan un caciquismo por parte de este, apoyado por dos concejales del PP, quienes hacen y deshacen en el Ayuntamiento sin tener en cuenta lo que pueda opinar la alcaldesa, el resto de concejales, y mucho menos la ciudadanía».

A esta concentración ha acudido la alcaldesa, Elena Martínez, quien se ha unido a los protestantes y ha afirmado que ella también apoya la auditoría, «yo estoy con el pueblo». «He solicitado una reunión con el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, para solucionar este asunto. Yo quiero que se vaya, si no renunciaré yo», ha sentenciado la edil.

Algunas de las intervenciones que han señalado desde la plataforma son la remodelación de la plaza llamada Plaza del Marqués de la Ensenada, la cuál cambiaron por Plaza de la Armada Española. «Lo hicieron sin contar con lo que opina el pueblo, saltándose la ley de transparencia, y gastándose más de 35.000 euros, simplemente porque a estos dos concejales y al secretario les apetecía y lo llevaron todo en secreto para el resto de concejales», han explicado desde la asociación.

Además, como ha afirmado esta mediodía Iñaki Estivariz, secretario de la asociación, realizaron algunas preguntas a la alcaldía para conseguir información sobre diversos asuntos como la 'antigua herrería', una explanada conocida así por los vecinos, una casa cedida al Ayuntamiento, o sobre cuándo se iba a realizar la auditoría. «Esas preguntas nos la respondió el secretario, aunque iban dirigidas a la alcaldía. Para la herrería nos dijo que no sabía lo que era. Para la casa, la cual han recibido una subvención de 108.000 euros, nos dijo que no tienen proyecto ni lo tendrán a corto plazo y para la auditoría nos dice que no se puede realizar hasta meterlo en los Presupuestos de 2026».

Pero desde la plataforma han asegurado que se puede realizar antes «mediante tres presupuestos extraordinarios si colaboraran desde el Ayuntamiento». Ya que se aprobó una moción en el pleno del 2 de junio para que «en el menor tiempo posible» se contrate esa auditoría.

Otra de las opciones, y la que les ha aconsejado un abogado, sería «llevar al Tribunal de Cuentas todos los expedientes que nos puedan dar en el Ayuntamiento para forzar a que sean ellos quienes hagan la auditoría. Lo que se dilataría en el tiempo, porque lo primero es conseguir todos los expedientes a lo que se niegan totalmente». De momento, continúan con la opción de presionar aunque también tienen dudas sobre «a quién contratarían para que se realice de manera transparente e imparcial».