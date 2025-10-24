LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

María Caro

Vecinos de Haro registran en el Ayuntamiento 761 firmas contra la campaña del censo de ADN canino

Entre los motivos que aducen se encuentran la duplicidad en la identificación, dudas jurídicas y un elevado coste económico y recordaron que la actual ordenanza municipal ya contempla sanciones por no recoger las heces

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:28

Varios vecinos de la ciudad de Haro han presentado hoy en el Ayuntamiento jarrero 761 firmas para la retirada de la campaña de AD canino ... y la creación de un censo, con el objetivo de sancionar a los dueños que no recojan los excrementos de sus perros.

