La plaza de la Paz de Haro acogerá este sábado un tributo homenaje a Rocío Jurado

La plaza de la Paz de Haro se convertirá este próximo sábado en el escenario del espectáculo Señora, donde se rendirá homenaje a « ... la más grande» con un tributo a la cantante Rocío Jurado.

Esta actuación musical dará comienzo a las 22.00 horas y se encuentra dentro del programa del Verano Cultural realizado por el Consistorio jarrero que contiene más actividades para los próximos días.

Mañana será un día de actividad familiar con una gincana infantil a cargo de Divertitur que se podrá disfrutar en el parque de El Mazo a partir de las 19.30 horas.

El viernes, también para el disfrute de toda la familia, habrá un taller de magia en la plaza de la Paz que dará comienzo a las 20.00 horas.

Por otro lado, el domingo arrancará temprano con la nueva ruta del Paseo Saludable que recorrerá Gimileo, Ollauri y la ciudad jarrera. Esta actividad dará comienzo a las 09.00 horas desde la plaza de la Paz y cuenta con una dificultad baja y una duración de unas cuatro horas aproximadamente.

Por último, para concluir con la jornada del domingo así como con el programa del Verano Cultural, los jarreros y visitantes podrán disfrutar a las 13.00 horas de la actuación musical a cargo de 'Mano Lenta' que se realizará en los Jardines de la Vega para disfrutar del vermú.