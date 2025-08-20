LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La plaza de la Paz. Sonia Tercero

La plaza de la Paz de Haro acogerá este sábado un tributo homenaje a Rocío Jurado

Laura Lezana

Laura Lezana

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:22

La plaza de la Paz de Haro se convertirá este próximo sábado en el escenario del espectáculo Señora, donde se rendirá homenaje a « ... la más grande» con un tributo a la cantante Rocío Jurado.

