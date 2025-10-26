El Teatro Bretón de Haro acoge esta tarde un concierto benéfico contra el cáncer de mama
El evento musical contará con la actuación del Coro Infantil y la Coral Polifónica de Haro, dirigidos por Ascensión Alons
Domingo, 26 de octubre 2025, 10:52
El Teatro Bretón de Haro acoge un concierto solidario esta tarde a partir de las 19.00 horas contra el cáncer de mama organizado ... por AECC Haro.
El evento musical contará con la actuación del Coro Infantil y la Coral Polifónica de Haro, dirigidos por Ascensión Alonso.
Además, participará el coro Sin Copa, dirigido por Lourdes Estívariz, formado por padres de alumnos y exalumnos del conservatorio Lucrecia Arana de Haro.
Las entradas tienen un precio de cinco euros y pueden adquirirse en el Centro Municipal de Cultura o en taquilla antes del espectáculo. La recaudación irá a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.
La AECC Haro instalará una mesa informativa fuera del teatro durante la función.
