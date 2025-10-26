El Teatro Bretón de Haro acoge esta tarde un concierto benéfico contra el cáncer de mama

El Teatro Bretón de Haro acoge un concierto solidario esta tarde a partir de las 19.00 horas contra el cáncer de mama organizado ... por AECC Haro.

El evento musical contará con la actuación del Coro Infantil y la Coral Polifónica de Haro, dirigidos por Ascensión Alonso.

Además, participará el coro Sin Copa, dirigido por Lourdes Estívariz, formado por padres de alumnos y exalumnos del conservatorio Lucrecia Arana de Haro.

Las entradas tienen un precio de cinco euros y pueden adquirirse en el Centro Municipal de Cultura o en taquilla antes del espectáculo. La recaudación irá a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

La AECC Haro instalará una mesa informativa fuera del teatro durante la función.