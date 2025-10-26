LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Teatro Bretón de Haro Ayuntamiento de Haro

El Teatro Bretón de Haro acoge esta tarde un concierto benéfico contra el cáncer de mama

El evento musical contará con la actuación del Coro Infantil y la Coral Polifónica de Haro, dirigidos por Ascensión Alons

María Caro

María Caro

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:52

El Teatro Bretón de Haro acoge un concierto solidario esta tarde a partir de las 19.00 horas contra el cáncer de mama organizado ... por AECC Haro.

