Haro

El servicio de ayuda a domicilio en Haro alcanzará las 38.000 horas en el año 2026

Con el nuevo contrato, las horas ofrecidas de asistencia se habrán incrementado un 62% en los cuatro últimos años

María Caro

María Caro

Viernes, 26 de septiembre 2025, 08:09

El servicio de ayuda a domicilio en Haro cuenta con un nuevo contrato, que alcanzará las 38.000 horas anuales en el año 2026, ... a la empresa Inneria Social S.L. Según anunciaron, las horas del servicio a domicilio han aumentado de 23.470 en 2022 a las 38.000 horas que alcanzará el próximo año, un aumento del 62% en cuatro años. Y es que el Ayuntamiento jarrero aprobó la adjudicación del nuevo contrato de ayuda a domicilio, un recurso esencial para la atención de personas mayores, dependientes o con necesidades especiales, y el apoyo a familiares.

