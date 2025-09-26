El servicio de ayuda a domicilio en Haro alcanzará las 38.000 horas en el año 2026

El servicio de ayuda a domicilio en Haro cuenta con un nuevo contrato, que alcanzará las 38.000 horas anuales en el año 2026, ... a la empresa Inneria Social S.L. Según anunciaron, las horas del servicio a domicilio han aumentado de 23.470 en 2022 a las 38.000 horas que alcanzará el próximo año, un aumento del 62% en cuatro años. Y es que el Ayuntamiento jarrero aprobó la adjudicación del nuevo contrato de ayuda a domicilio, un recurso esencial para la atención de personas mayores, dependientes o con necesidades especiales, y el apoyo a familiares.

«Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno ha situado este servicio como una de sus prioridades, incrementando progresivamente los recursos humanos y económicos para garantizar una atención más cercana, profesional y humana», señalaron. En este sentido, el concejal César Buezo subrayó que «este compromiso refleja nuestra apuesta por políticas sociales inclusivas que permiten a los jarreros y jarreras permanecer en su entorno habitual con la mejor atención posible, reforzando así la cohesión social y el bienestar de todos los usuarios».

En el año 2022 el servicio de ayuda a domicilio en Haro fue de 23.470 horas, cifra que se ha ido incrementando hasta las 29.880 horas de 2024 con el contrato en vigor, que pasan, previsiblemente, en 2026 a 38.000 horas con el nuevo contrato, que entrará en vigor el 1 de enero. «Con la adjudicación de este nuevo contrato damos un paso más en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», aseguró la alcaldesa Guadalupe Fernández.